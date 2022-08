Serie A 2022-2023, Sampdoria-Atalanta: le probabili formazioni

13-08-2022 08:58

La nuova Atalanta riparte da Marassi. La squadra di Gian Piero Gasperini affronta la Sampdoria nella prima giornata di Serie A in una partita che si annuncia piena di incognite per entrambe le squadre.

Da una parte i blucerchiati, alle prese con la trattativa per la cessione della società che ha fatalmente condizionato il mercato, dall’altro la Dea, decisa a riscattare il crollo di rendimento vissuto nella seconda parte della scorsa stagione costata la qualificazione alle coppe europee.

Giampaolo manda subito in campo il nuovo acquisto Djuricic, mentre l’altro volto nuovo, l’ex romanista Villar, si gioca il posto in regia con Vieira. Nell’Atalanta il debuttante Okoli, tornato dal prestito alla Cremonese, è titolare approfittando delle assenze di Demiral per infortunio e di Palomino, fermato dopo la positività al controllo antidoping: attacco con la coppia di ex Zapata-Muriel.

Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: M. Giampaolo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All.: G. Gasperini.