Serie A 2022/2023, Sampdoria-Fiorentina: le formazioni ufficiali

06-11-2022 14:06

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina, partita che si gioca nello stadio Marassi valida per la 13° giornata di Serie A.

In tutte le ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, entrambe le squadre hanno trovato la rete (47 gol totali, una media di 3.6 a match) – l’ultima occasione in cui una delle due squadre non è andata a bersaglio risale al novembre 2015 (2-0 per la Viola di Paulo Sousa).

Queste le scelte dei due allenatori:

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione, Augello, Villar, Leris, Djuricic, Montevago, Caputo. All. Stankovic.

FIORENTINA – Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mnadragora, Duncan; Ikonè, Jovic, Kouamé. All. Italiano