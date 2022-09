17-09-2022 17:29

Gotti schiera in attacco il duo Gyasi – Nzola : tra gli Aquilotti c’è spazio per Ampadu in difesa e per Kovalenko in mediana; Giampaolo confida nell’opportunismo di Caputo , sola punta titolare, e regala a Vilar le chiavi del gioco.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo