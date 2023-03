Serie A 2022-2023, Spezia-Verona: le probabili formazioni

Nzola punta centrale per i liguri, tra gli scaligeri possibile il ritorno dal primo minuto al centro dell'attacco per Gaich

05-03-2023 09:09

Appuntamento salvezza oggi alle 12:30, al Picco, tra Spezia e Verona . I gialloblù provano il colpaccio e potrebbero ripresentare Gaich al centro dell’attacco. Non ci sono dubbi là davanti per i liguri, con Nzola riferimento centrale e Verde, Gyasi e Agudelo a supportarlo subito dietro. Ballottaggio tra Ekdal ed Esposito, con il primo però favorito. Non ci sono squalificati né da una parte né dall’altra.

Andiamo a vedere le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola. All.: Lorieri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. All.: Zaffaroni.