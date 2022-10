Serie A 2022-2023, Udinese-Atalanta: le probabili formazioni

09-10-2022 09:21

È un vero e proprio spareggio tra rivelazioni quello che la 9ª giornata di Serie A si è divertita a disegnare. Alla Dacia Arena saranno infatti di fronte alle 15 Udinese e Atalanta, le due provinciali più blasonate della storia recente del calcio italiano e protagoniste di un inizio di stagione sopra ogni aspettativa: Dea prima insieme al Napoli a quota 20 punti, friulani a ruota a -1.

In uno stadio esaurito si confronteranno quindi due formazioni in piena forma sul piano psicofisico e due allenatori con mentalità simili, il debuttante Andrea Sottil e l’esperto Gian Piero Gasperini.

Nell’Udinese torna titolare Beto in attacco al posto di Success per fare coppia con Deulofeu, in casa Atalanta dubbi in attacco, con l’ex Muriel che insidia Hojlund, e sul modulo, che può variare in base alla presenza di Scalvini.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: A. Sottil.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. All.: G. Gasperini.