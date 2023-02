Serie A 2022-2033, Spezia-Juventus: le probabili formazioni

Due rientri importanti tra i liguri, Ampadu e Caldara. Allegri è ancora indeciso sul reparto offensivo: due punte o Di Maria in appoggio a Kean

19-02-2023 09:31

Lo Spezia deve rintuzzare il rientro del Verona e quindi, oggi al Picco alle 18, è assetato di punt contro la Juventus. Per Gotti può essere la partita della svolta, anche in negativo qualora dovesse perdere. Recuperano Ampadu e Caldara, mentre Esposito è fuori per squalifica. Allegri è indeciso sul modulo: se giocano Vlahovic e Kean abbiamo in campo due punte vere, altrimenti il primo potrebbe lasciare spazio a Di Maria. Manca Chiesa, in porta c’è Perin e in difesa Rugani.

Vediamo le probabili formazioni delle due squadre:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde. Shomurodov. All.: Gotti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All.: Allegri.