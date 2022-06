Serie A 2022-'23, 1ª giornata: si giocherà anche a Ferragosto

24-06-2022 17:14

La Lega Serie A comunicherà giovedì 30 giugno il programma di anticipi e posticipi delle prime cinque giorante del campionato 2022-’23, che si svolgeranno tra il 13 agosto e il 4 settembre.

Nell’attesa di conoscere il dettaglio, però, a margine della cerimonia del sorteggio del calendario è stato reso noto che la distribuzione delle gare sarà all’insegna dello “spezzatino” fin dalla prima giornata, con le partite spalmate su tre giorni, compreso Ferragosto.

Le prime due partite del nuovo campionato si disputeranno infatti sabato 13 agosto alle 18.30, poi in serata verranno giocati altri due anticipi.

Domenica 14 si proseguirà con lo stesso menù, mentre le ultime due partite si svolgeranno il 15, sempre alle 18.30 e alle 20.45.

La medesima suddivisione sarà seguita per la seconda giornata, tra il 20 e il 22 agosto, mentre nella terza si giocheranno due anticipi venerdì 26, dal momento che non si giocherà lunedì 29 in vista dell’infrasettimanale di mercoledì 31.