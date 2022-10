Serie A 22-23, Juventus-Empoli: le probabili formazioni

21-10-2022 08:19

Anticipo dell’undicesima giornata di campionato allo Stadium tra Juventus e Empoli. Bianconeri in cerca di tre punti per poter risalire e scalare posizioni in classifica per poter riavvicinare le zone alte. Allegri vuole dare continuità alla vittoria nel derby, mentre i toscani invece, vogliono cercare di tornare a casa con qualche punto in ottica salvezza.

Massimiliano Allegri, oltre che di Pogba, De Sciglio e Di Maria, dovrà fare a meno di Bremer, messo ko da un problema muscolare. Verso un nuovo forfait Chiesa, che potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati per la gara con il Benfica. Locatelli è favorito su Pareded, in difesa torna Bonucci titolare.

Zanetti, dall’altra parte, si affiderà al 4-3-1-2, con Bajrami schierato alle spalle del tandem d’attacco formato da Destro ed uno tra Lammers (favorito) e Satriano.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti