Problemi tecnici durante le dirette, la decisione Dazn. Come procedere

La decisione (inevitabile) è giunta dopo il disservizio registrato nel corso delle gare delle 18:30, ovvero Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. In una nota ufficiale Dazn ha palesato la propria posizione a seguito dell’avvenimento:

“Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo”.

La nota di Dazn dopo i problemi di interruzione di Samp-Napoli e Torino-Lazio

“Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30”, dice la nota dell’emittente. “Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra”.

Dazn ha aggiunto le scuse via social, su Twitter:

“Ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l’apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla”.

Dazn: la via dell’indennizzo per i cittadini

Quanto convenuto dalla piattaforma digitale, che ha superato Sky nell’assegnazione dei diritti della Serie A riportando a un cambio epocale, giunge ad appena 24 ore di distanza da quanto stabilito dalla IX Commissione della Camera, che aveva indicato a Dazn la via per assicurare un servizio adeguato ai cittadini e “individui una modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base di parametri che l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni vorrà individuare”. Ora la via dell’indennizzo per gli abbonati.

Come richiedere l’indennizzo per Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio

Come già avvenuto in precedenza, Dazn verserà l’indennizzo agli abbonati, ma per quanti volessero segnalare l’accaduto è a disposizione il Customer Service che riporterà i disservizi e la relativa richiesta.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le partite di Serie A live su DAZN

VIRGILIO SPORT | 24-09-2021 10:58