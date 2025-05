Napoli-Cagliari in chiaro su Rai o Mediaset: la politica fa pressione alla Lega, Dazn trema

È caos biglietti per l'ultima al Maradona che può valere il tricolore. Si teme per l'ordine pubblico: la proposta del Comune di Napoli e la reazione di Dazn

E se la partita scudetto tra Napoli e Cagliari fosse trasmessa in chiaro sui canali Rai o Mediaset? Non è fantascienza, ma la proposta che il Comune di Napoli sta per inoltrare alla Lega Calcio per far fronte al caos biglietti generato dall’enorme mole di domanda di tagliandi da parte dei tifosi partenopei in vista dell’ultima partita di campionato che può valere il tricolore.

Napoli-Cagliari in chiaro su Rai o Mediaset: la proposta

Le due partite della 38esima giornata di Serie A con il palio lo scudetto, ossia Napoli-Cagliari e Como-Inter, sono state anticipate a venerdì 23 maggio, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Probabilmente non basterebbero quattro-cinque ‘Maradona’ per soddisfare la richiesta di biglietti degli appassionati tifosi azzurri che non intendono mancare al possibile appuntamento con la storia.

Pensate: online c’erano in coda addirittura 400mila utenti per accaparrarsi il prezioso tagliando. E, allora, ecco che scende in campo la politica. Con il Comune di Napoli che si accingere a presentare una proposta alla Lega Calcio destinata a far discutere: mandare in onda in chiaro e gratis la sfida in programma presso l’arena di Fuorigrotta su Rai o Mediaset.

Perché la politica chiede la trasmissione in chiaro del match

In una nota il presidente della commissione mobilità, infrastrutture e protezione Civile del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha annunciato l’intenzione di formalizzare “una richiesta al prefetto e al tavolo della sicurezza, attualmente impegnati a garantire un servizio pubblico volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza, insieme al sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio, la Rai e Mediaset, per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari”.

Il motivo è chiaro: evitare rischi per l’ordine pubblico e “situazioni di tensione dovute a possibili assembramenti. Sarebbe un atto di buonsenso, di rispetto e di attenzione verso una tifoseria che ha sempre dimostrato passione e civiltà. Ma anche un gesto concreto nei confronti di chi, per ragioni economiche, non può permettersi un abbonamento o l’acquisto della singola partita sulle piattaforme a pagamento”.

Maxischermi in città e la richiesta della Prefettura a Dazn

Palazzo San Giacomo ha già annunciato che saranno allestiti tre maxischermi in altrettante piazze simbolo del capoluogo campano: piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II nel quartiere di Scampia.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, la Prefettura potrebbe chiedere a Dazn la trasmissione di Napoli-Cagliari in chiaro sul territorio campano o quanto meno sui maxischermi (non si esclude che il via libera possa arrivare per il secondo tempo).

Come ha reagisto Dazn alla proposta

Se Dazn ha tirato un sospiro di sollievo in merito alla scelta data dell’ultima giornata (fosse passata la proposta di Marotta di giocare giovedì, si sarebbe registrato un crollo degli ascolti), stesso discorso non vale per quanto riguarda la possibile diretta in chiaro della partita del Napoli.

La piattaforma, come sottolinea Repubblica, intende tutelare l’investimento da 700 milioni sostenuto per i diritti in esclusiva. Ma le discussioni proseguiranno senza sosta.