Napoli, lo scudetto passa dagli ex Caprile, Luperto e Gaetano: le accuse dei tifosi dell’Inter e la scelta di Nicola sul portiere

Venerdì la resa tra i conti tra Napoli e Inter: al Maradona arriva un Cagliari che vanta in rosa ben 4 ex. Lo strano caso Caprile e i sospetti dei tifosi nerazzurri sul web

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Testa a venerdì, a Napoli non si pensa ad altro. Lo scudetto passa per la sfida col Cagliari al Maradona. Sì, proprio contro la squadra in cui militano gli ex Caprile, Luperto, Gaetano e Pavoletti. Che paradosso: se il portiere perde, diventa campione d’Italia. E mentre dai tifosi dell’Inter già piovono accuse, Nicola ha le idee piuttosto chiare sulla formazione da schierare.

Lo strano caso di Caprile: Elia tra il Napoli e lo scudetto

Partiamo proprio dal portiere 23enne, che in estate è approdato alle falde del Vesuvio dopo aver ben figurato in prestito a Empoli. Pensate: Elia Caprile, nato a Verona da papà napoletano doc, conta anche quattro presenze con la squadra di Conte: chiamato in causa il 21 settembre per l’infortunio capitato a Meret contro la Juventus, ha ben difeso la squadra del suo cuore nelle successive sfide contro Monza, Como ed Empoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiuso dal ritorno dell’estremo difensore friulano, a gennaio è stato mandato in prestito gratuito al Cagliari con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, risultato tra i protagonisti assoluti della salvezza tanto da catturare le attenzioni di squadre come Milan e Torino. Ancora di proprietà del club di De Laurentiis, si laureerebbe campione d’Italia in caso di sconfitta: stranezze del calcio.

Gli altri ex: Gaetano, Luperto e Pavoletti

Il Cagliari conta in rosa altri tre calciatori che vantano trascorsi nel capoluogo campano. Gaetano è un prodotto del settore giovanile azzurro che faceva parte dello straordinario organico di Spalletti che nel 2023 ha stravinto il campionato. Anche il trequartista, come Caprile, è approdato in Sardegna in prestito, ma con obbligo di riscatto.

Il leccese Luperto fu ingaggiato nel 2013 come rinforzo della formazione Primavera per poi giocare anche in prima squadra: la lunga serie di prestiti si è interrotta col passaggio definitivo all’Empoli nel 2022. Infine, Pavoletti. Sei mesi a Napoli nel 2017 senza mai segnare, ma è comunque ricordato con affetto dai tifosi per il suo ruolo all’interno nello spogliatoio.

Le accuse dei tifosi dell’Inter e le scelte di Nicola

La tensione è alle stelle. E la marcia d’avvicinamento a venerdì, quando Napoli e Inter si giocheranno il tricolore contro Cagliari e Como, è avvelenata da polemiche, sospetti, accuse. Dal silenzio stampa del club nerazzurro post Lazio al rigore dato ai partenopei contro il Parma e poi cancellato dal Var.

Ma non solo: sui social i tifosi nerazzurri temono la presenza in campo dei tanti ex azzurri, anche se dal capoluogo campano ricordano che il presidente rossoblù Tommaso Giulini è un ex dirigente dell’Inter del Triplete. Intanto Nicola non sembra lasciarsi condizionare dal web: nulla porta all’esclusione di Caprile dall’undici titolare, sempre che il tecnico – a salvezza già acquisita – non decida di concedere spazio a chi ha giocato meno.