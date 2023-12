Serie A, svelati anticipi e posticipi dell'Epifania: ben due lunch match nella prima del 2024

Decise le date e gli orari di tutte le gare in programma nell'ultimo fine settimane del periodo delle feste. L'Epifania della Serie A promette scintille

06-12-2023 20:31

La Lega Serie A reso noti i dettagli relativi alla diciannovesima giornata di campionato. Tra anticipi e postici, scopriamo il piano completo della prima giornata del 2024. Uno spoiler? Vivremo il pranzo dell’Epifania in compagnia di Lautaro e compagni.

Un weekend imperdibile

La Lega Serie A ha delineato il piano per la giornata che inaugurerà il 2024. Il turno numero 19, che bagna il nuovo anno del campionato si apre ancora in clima di festa, con le venti squadre chiamate a giocare tra il 5 e il 7 gennaio. Non mancano i match da non perdere e gli scontri capaci fin da ora di spingerci a organizzare al meglio l’ultimo weekend delle festività per non perdere nemmeno un gol.

Le gare del 5 e 6 gennaio

Come detto, si parte il 5 gennaio, venerdì, aspettando la Befana con il “derby rossoblù” tra due delle più interessanti sorprese di questa prima parte di stagione: Bologna e Genoa, di scena al Dall’Ara alle 20.45. L’Epifania porta in dono subito un Inter-Verona posto eccezionalmente nel lunch match delle 12.30. Alle 15, altra sfida tra protagoniste in positivo, con il Frosinone a ospitare il Monza. Il sabato si chiude alle 20.45 con il sempre affascinante Sassuolo-Fiorentina, anticipato – alle 18 – dal fondamentale scontro salvezza tra Lecce e Cagliari.

Le gare del 7 gennaio

Domenica 7 c’è una sola cosa da fare: gettare il telecomando e gustarsi tutte le big in campo una via l’altra. Il secondo lunch match di giornata impegna il Milan a Empoli. Alle 15 scendono in campo in contemporanea Napoli e Lazio. I campioni d’Italia di scena all’Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric, l’undici di Sarri a Udine. Alle 18, la Juventus fa visita alla Salernitana, mentre alle 20.45, il turno si chiude con Roma-Atalanta, match clou di giornata.

Serie A, dove vedere la 19esima giornata

Vediamo dove vedere tutte le partite del weekend dell’Epifania: