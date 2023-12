Juventus, da Samardzic ad Anguissa i cinque nomi nel mirino per gennaio

Privo di Pogba e Fagioli il centrocampo bianconero necessita urgentemente di almeno un rinforzo. Giuntoli al lavoro per regalare ad Allegri un innesto

06-12-2023 09:52

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Siamo sempre là: la Juve e il centrocampista. In un reparto falcidiato da problemi extra-campo che hanno finito per sottrarre alla truppa due calciatori importanti come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, il club bianconero si interroga sui tasselli da inserire in organico già dal mercato di gennaio. Non sarà una sessione di spese folli, in stile inverno 2022, ma la coppia Giuntoli-Manna è da tempo a lavoro per regalare a Max Allegri un rinforzo che possa consentigli di continuare al meglio la rincorsa all’Inter.

Anguissa e la clausola: Giuntoli lo rivorrebbe

Cinque sono i candidati forti per Madama. Il primo in lista è una new entry. Si tratta del napoletano André Zambo Anguissa, portato in azzurro proprio da Cristiano Giuntoli. Il Football Director del club bianconero rivorrebbe con sé il centrocampista camerunese, tant’è che starebbe studiando una formula per acquistarlo. Il 28enne ex Fulham ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero di 45 milioni: decisamente troppi per le casse della Vecchia Signora. In più De Laurentiis non vuole trattare col club rivale.

Bocciato dall’Inter e futuro alla Juve? Samardzic c’è

Anche il secondo nome è sempre “italiano”. Stavolta non si può parlare di novità perché il diretto interessato è un vecchio pallino della dirigenza bianconera. Ci riferiamo a Lazar Samardzic che per età, valore di mercato e prospettive è probabilmente uno dei nomi più intriganti in circolazione. In estate il centrocampista tedesco di origini serbe era stato ceduto dall’Udinese all’Inter: visite mediche e poi affare clamorosamente annullato. A gennaio il suo nome tornerà in auge. Un solo problema: la classifica dei friulani consiglia prudenza.

Le voci straniere, tra sogni e possibilità

Veniamo poi alle piste straniere. Alla Juventus piace non poco il 22enne del Borussia Moenchengladbach Manu Koné. Si tratta di un mediano dalla strabordante forza fisica, una mezzala ottima negli inserimenti e nel recupero palla. Alta la valutazione del club teutonico che chiede qualcosa come 40 milioni. In uscita dal Manchester City c’è poi il solito Kalvin Phillips che vuole andare all’Europeo e chiede una maglia da titolare. Possibile anche il prestito.

Chiudiamo con l’astro nascente del calcio ucraino. Tra tutti è il nome che incuriosisce di più e quello più vicino alla tanto desiderata operazione alla Giuntoli. Di chi parliamo? Ovviamente di Heorhij Sudakov, trequartista di 21 anni dello Shakthar Donetsk che abbiamo di recente ammirato anche con la Nazionale ucraina. Che ci farebbe Allegri con lui? Lo impiegherebbe da mezz’ala, ruolo che il giovane talento dell’Est esercita anche con una certa abitudine. Piedi educati come i suoi possono sempre far comodo.