Serie A, Arrigo Sacchi dà le sue previsioni per la vittoria

I microfoni della Gazzetta dello Sport hanno raggiunto l’ex tecnico di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi per chiedergli un pronostico sulla corsa alla vittoria del titolo della Serie A 2021/2021. Sacchi fa una netta distinzione sulle potenze del Nord (Milan, Inter, Juventus) e quelle del Sud, con Roma e Lazio in testa. Queste le parole di Arrigo sulle squadre principali del Nord:

“La Juventus è la favorita per vincere lo scudetto. Credo che abbia ancora qualcosa in più rispetto alle sue rivali del nord. Il ritorno di Allegri contribuirà a portare entusiasmo. Oltre al tecnico il club ha calciatori giovani in grado di dare il loro contributo come Chiesa, Kulusevski oppure Rabiot. Max è un ottimo allenatore per il nostro campionato. Ha le idee chiare ed è capace di ottenere il massimo dai suoi uomini. Tra i nerazzurri peserà l’assenza di Conte, è un grande allenatore che tra i meneghini faceva tutto. All’occorrenza vestiva anche i panni del dirigente. Si è sempre fatto trovare presente. Tuttavia Inzaghi, il suo sostituto, ha dimostrato di essere un allenatore preparato. Alla Lazio ha fatto vedere di che pasta è fatto. I rossoneri, invece, dovranno stare attenti al bilancio. Vincere accumulando debiti equivale a vincere barando”.

Tuttavia, nella corsa al titolo Sacchi infila anche le due romane, Roma e Lazio:

“Anche Spalletti è bravo, al suo fianco avrà un presidente attento al bilancio. De Laurentiis merita i complimenti per come ha gestito il Napoli. Ma ora devono fare il salto di qualità. La Lazio farà benissimo e si candiderà per una posizione di vertice. Da Mourinho alla Roma mi aspetto spettacolo. Comunque se dovessi dare un consiglio agli allenatori, direi loro che il gioco è l’unico giocatore: non può né infortunarsi, né andare fuori forma”.

