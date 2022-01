Serie A, asse caldissimo di mercato tra Torino e Cagliari

21-01-2022 12:12

Tuttomercatoweb.com fa il punto sul caldo asse di mercato che si è formato tra Torino e Cagliari, due squadre con grosse necessità di intervenire sul mercato invernale. Anche in giornata nuovi contatti per discutere del prestito in Sardegna del centrocampista Daniele Baselli e del possibile trasferimento in granata di Nahitan Nandez, primo obiettivo di Juric per rinforzare il suo centrocampo.

Nandez potrebbe trasferirsi a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo ad alcune condizioni. Si sta parlando anche di Armando Izzo, a lungo cercato dal Cagliari prima che firmasse per Lovato e Goldaniga.

