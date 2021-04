Serie A, Atalanta-Bologna: le probabili formazioni

Dopo il pari che ne ha interrotto la striscia vincente, l’Atalanta cercherà di rifarsi provando a chiudere con un successo una settimana molto dispendiosa.

Per riagguantare i tre punti, Gasperini dovrebbe fare a meno di Ilicic puntando su Zapata unica punta e sul trio Malinovskyi-Pasalic-Muriel sulla trequarti. A centrocampo Pessina potrebbe far rifiatare De Roon collocandosi al fianco di Freuler mentre ancora da dirimire il dubbio in difesa: Toloi, Romero, Palomino, Djimsiti dovrebbero comporre la linea a protezione della porta di Gollini ma in caso di retroguardia a tre (e quindi di 3-4-1-2) Toloi potrebbe finire a destra con Maehle che verrebbe impiegato dall’altra parte prendendo il posto di Pasalic.

Il Bologna, con 4 punti nelle ultime due gare, tenterà di concludere in bellezza questo intenso periodo provando a fare il colpo al Gewiss Stadium.

Sono tante però le defezioni con cui deve fare i conti Sinisa Mihajlovic: Dominguez ha finito la stagione per cui a centrocampo la coppia titolare dovrebbe essere quella composta da Schouten e Svanberg; l’assenza di Tomiyasu darà a De Silvestri un’altra maglia da titolare, mente spetterà a Mbaye rimpiazzare l’acciaccato Dijks. In attacco, pronto a tornare dal 1’ Palacio con Barrow che dovrebbe arretrare collocandosi al fianco di Soriano e uno tra Skov Olsen e Orsolini.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Djimsiti; Pessina, Freuler; Malinovskyi, Muriel, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 24-04-2021 10:24