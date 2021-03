Serie A, Atalanta-Crotone: probabili formazioni

Fischio d’inizio alle ore 20.45 questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Crotone.

I bergamaschi cercano il quarto successo consecutivo in campionato, che gli permetterebbe di mantenere saldo il quarto posto. Gli squali, invece, sono ormai sull’orlo del baratro con sei ko di fila.

Per il match contro il Crotone, Gasperini è alle prese con gli infortuni di Hateboer, Kovalenko, Lammers e Sutalo, nonché con la squalifica dell’olandese de Roon. Nel Crotone, la partenza di Stroppa e l’arrivo di Cosmi cambia un po’ le carte in tavola. Comunque, gli indisponibili per il nuovo allenatore sono tanti: Benali, Cigarini, Djidji, Molina e Vulic. Il modulo al quale potrebbe affidarsi il nuovo tecnico dei rossoblù potrebbe essere il 3-5-2.

All’andata vinsero gli orobici 2-1 grazie ad una doppietta di Muriel

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Eduardo, Reca; Ounas, Di Carmine. All. Cosmi

OMNISPORT | 03-03-2021 12:13