Atalanta-Fiorentina 3-2: Lookman indemoniato, sentenza Retegui, disastro De Gea

Top e flop di Atalanta-Fiorentina: imprendibile Lookman, rinato De Ketelaere e Retegui si conferma. Nella Viola si salva solo Kean, De Gea il peggiore

Festa di gol al nuovissimo Gewiss Stadium. Vola la Dea sulle ali dei suoi attaccanti: battuta la Fiorentina in casa per 3-2. Succede di tutto, ma solo nel primo tempo, e la sfida tra bergamaschi e fiorentini si trasforma in una gara sulle montagne russe: la apre Martinez Quarta al 15′, pareggia Retegui di testa che si conferma al top (con 4 reti in 4 gare) ma la giostra dei gol non termina qui. Kean al 32′ trova il momentaneo 2-1 viola, grazie ad una disattenzione difensiva avversaria, dopodiché nei minuti finali del primo tempo scoppia il delirio: al 45′ e al 46′ De Ketelaere e Lookman si scambiano il favore con rispettivi gol e assist favolosi. Vince meritatamente l’Atalanta che, sebbene non sia riuscita a chiudere la gara nel secondo tempo, ha prevalso sul piano tattico e sulla rapidità nei recuperi a centrocampo e difesa e si candida a fare da invitata neanche tanto inattesa al tavolo delle grandi, in attesa dell’esordio in Champions di giovedì con l’Arsenal. La squadra di Gasperini raggiunge 6 punti in classifica, la Viola si ferma a quota 3 con soli tre pareggi in 4 gare.

Atalanta-Fiorentina, la chiave tattica della partita

Nessuna novità tattica per gli uomini di Gasperini che scendono in campo con il solito 3-4-2-1 con Retegui in avanti supportato da Lookman e De Ketelaere. Cambia tutto, invece, la Viola che passa dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Palladino schiera in avanti la coppia Colpani-Kean, con Gosens e Dodo sulle fasce a centrocampo che aiutano la squadra a scendere ulteriormente e guadagnare metri in fase offensiva.

Durante il primo tempo nessuna delle due squadre prevale nettamente sull’altra. Dopo un’attenta e reciproca fase di studio, l’Atalanta cerca di controllare il gioco a centrocampo e tenta di cogliere di sorpresa la difesa avversaria con dei traversoni improvvisi in profondità verso gli attaccanti. Gasperini chiede a Lookman di andare in raddoppio – al fianco di Retegui – sui difensori avversari in fase di pressing. La Fiorentina, invece, porta uno dei due esterni di centrocampo (maggiormente Gosens) a saltare nell’area avversaria su cross dal lato opposto.

Nel secondo tempo saltano quasi tutti gli schemi tattici difensivi delle due squadre: entrambe si aprono, alzano il ritmo e improntano la gara solo ed esclusivamente sulle ripartenze.

I top e flop dell’Atalanta

Lookman 8. Gol, assist e tanta velocità sulla sinistra. Al 21′ parte largo da centrosinistra salta netto Bove, guadagna metri in avanti e crossa perfettamente verso Retegui che segna. Allo scadere del primo tempo arriva in area di rigore e sempre dalla sinistra fa fuori De Gea sul primo palo. Nel secondo tempo spreca tre occasioni gol per chiudere la gara.

Gol, assist e tanta velocità sulla sinistra. Al 21′ parte largo da centrosinistra salta netto Bove, guadagna metri in avanti e crossa perfettamente verso Retegui che segna. Allo scadere del primo tempo arriva in area di rigore e sempre dalla sinistra fa fuori De Gea sul primo palo. Nel secondo tempo spreca tre occasioni gol per chiudere la gara. De Ketelaere 7.5. Gol e assist. Di testa sovrasta la difesa avversaria al 45′ del primo tempo e dopo un minuto esatto fa assist per Lookman per il gol del 3-2.

Gol e assist. Di testa sovrasta la difesa avversaria al 45′ del primo tempo e dopo un minuto esatto fa assist per Lookman per il gol del 3-2. Retegui 7. Trova il gol del pareggio su colpo di testa grazie ad un assist perfetto di Lookman.

Trova il gol del pareggio su colpo di testa grazie ad un assist perfetto di Lookman. Ederson 6. Si fa travolgere e anticipare da Martinez Quarta che al 15′ trova la rete dell’1-0. Si fa perdonare con un assist per De Ketelaere sul gol del 2-2.

I top e flop della Fiorentina

Kean 7. Abile a riempire l’area di rigore con Gosens e Colpani, al 31′ fa un tap-in facile facile e trova la rete del 2-1.

Abile a riempire l’area di rigore con Gosens e Colpani, al 31′ fa un tap-in facile facile e trova la rete del 2-1. Martinez Quarta 6.5. Da calcio piazzato è abile in area ad anticipare Ederson per sbloccare la gara. Nel secondo tempo si fa spesso bruciare in velocità dagli avversari.

Da calcio piazzato è abile in area ad anticipare Ederson per sbloccare la gara. Nel secondo tempo si fa spesso bruciare in velocità dagli avversari. Gosens 6. Sulla fascia sinistra si rende sempre altamente pericoloso. Fa assist per Kean per il momentaneo raddoppio del 2-1 Viola.

Sulla fascia sinistra si rende sempre altamente pericoloso. Fa assist per Kean per il momentaneo raddoppio del 2-1 Viola. Bove 5.5. Scolastico nella conduzione palla, si impegna nei tagli e movimenti senza palla ma non fa la differenza.

Scolastico nella conduzione palla, si impegna nei tagli e movimenti senza palla ma non fa la differenza. Cataldi 5.5. Lascia troppi metri liberi a Lookman che, con finte e dribbling in area, trova la rete del 3-2

Lascia troppi metri liberi a Lookman che, con finte e dribbling in area, trova la rete del 3-2 Ranieri 5. Viene sovrastato da De Ketelaere che lo anticipa e di testa trova la rete del 2-2.

Viene sovrastato da De Ketelaere che lo anticipa e di testa trova la rete del 2-2. De Gea 4.5 Subisce gol in ogni modo possibile, tocca il fondo quando al terzo gol segnato dagli avversari si fa cogliere impreparato sul primo palo. In uscita su Bellanova al 47′ subisce addirittura un tunnel. Salva qualche gol ma pesano troppo le tre reti subite e gli errori nel primo tempo.

