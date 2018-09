Serie A: Atalanta-Torino 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Berisha 6; Toloi 6, Palomino 6.5, Masiello 6.5; Hateboer 6.5, de Roon 6, Freuler 6 (26′ st Pasalic 6), Gosens 6; Rigoni 6 (18′ st Ilicic 5.5), Gomez 6; Zapata 6.5 (40′ st Tumminello sv). (31 Rossi, 95 Gollini, 19 Djimsiti, 23 Mancini, 21 Castagne, 53 Ali Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 99 Barrow). All.: Gasperini 6. Torino (3-4-2-1): Sirigu 6.5; Izzo 6, Nkoulou 6.5, Djidji 6; De Silvestri 5.5 (32′ st Lukic sv), Meité 6.5, Rincon 6.5, Aina 6.5; Baselli 6 (44′ st Zaza sv), Parigini 5.5 (25′ st Berenguer 6); Belotti 5.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 24 Moretti, 36 Bremer, 6 Soriano, 20 Edera, 19 Damascan). All.: Mazzarri 6. Arbitro: Orsato di Schio 6. Angoli: 11-1 per l’Atalanta. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Meité, Palomino e Tumminello per gioco falloso. Spettatori: 18.144

ANSA | 26-09-2018 23:56