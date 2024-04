Pagelle Verona-Udinese 1-0: la decide Coppola in extremis, male Lucca

Top e flop di Verona-Udinese, gara valida per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Samardzic non delude le aspettative, bene anche Perez. Ma a decidere è Coppola.

Un colpo di testa in extremis di Coppola regala tre punti preziosissimi al Verona e manda ko l’Udinese nel derby del Triveneto. Successo importante per gli uomini di Baroni in ottica salvezza che salgono a quota 31 punti. Cadono ancora i bianconeri, che dovranno recuperare gli ultimi 20 minuti della sfida con la Roma in seguito al malore di Ndicka.

La chiave della partita

Dopo un inizio di gara piuttosto equilibrato, è stata l’Udinese a gestire meglio il possesso palla nel resto del primo tempo, riuscendo a mettere pressione al Verona. Molto bene anche la difesa bianconera, che è riuscita a respingere gli attacchi dei padroni di casa. Le occasioni più nitide per entrambe le squadre sono arrivate sugli sviluppi di un corner: prima con il tiro di Lucca respinto da Montipò, e poi con il colpo di testa di Noslin che si è stampato sul legno.

Nella ripresa la sfida diventa decisamente più frizzante, specialmente dopo i primi 45 minuti caratterizzati da numerosi contrasti e annesse ammonizioni. Con i cambi Baroni dà sicuramente più fiducia ai suoi uomini, che iniziano a farsi vedere in maniera più minacciosa dalle parti di Okoye. Nonostante questo, è sempre l’Udinese a tener botta e a rendersi pericoloso, ma la difesa dei padroni di casa non gli permette di trovare il gol. Nel finale, la squadra di Baroni porta a casa tre punti pesantissimi grazie al colpo di testa di Coppola, migliore in campo dei gialloblù.

Top e flop del Verona

Montipò 6.5: Provvidenziale sul tiro di Lucca sugli sviluppi di un corner. Risponde sempre presente alle fiammate dell’Udinese. Reattivo

Provvidenziale sul tiro di Lucca sugli sviluppi di un corner. Risponde sempre presente alle fiammate dell’Udinese. Reattivo Coppola 7: Si rende pericoloso in avvio di gara con un destro su corner che, però, termina altissimo. Bravo ad anticipare gli avversari e bene a contenere Lucca. Deciso e lucido, anche in fase difensiva. Alla fine, corona la sua prestazione con il gol vittoria.

Si rende pericoloso in avvio di gara con un destro su corner che, però, termina altissimo. Bravo ad anticipare gli avversari e bene a contenere Lucca. Deciso e lucido, anche in fase difensiva. Alla fine, corona la sua prestazione con il gol vittoria. Serdar 6.5: Gestisce al meglio il cartellino arrivato dopo 12 minuti di gioco. Chiude gli avversari e li constrasta senza problemi. (38′ st Duda ng)

Gestisce al meglio il cartellino arrivato dopo 12 minuti di gioco. Chiude gli avversari e li constrasta senza problemi. Folorunsho 6.5: Genera situazioni ed è un pericolo costante anche su corner dove colpisce il legno.

Genera situazioni ed è un pericolo costante anche su corner dove colpisce il legno. Mitrovic 5.5: Non si vede quasi mai nel corso della gara. Non convince nemmeno Baroni e viene sostituito. (14′ st Swiderski 6)

Top e flop dell’Udinese

Perez 6.5: Buonissima copertura sulla volata di Folorunsho. Attento e bravo nelle chiusure. Con la sua pressione annulla Lazovic.

Buonissima copertura sulla volata di Folorunsho. Attento e bravo nelle chiusure. Con la sua pressione annulla Lazovic. Bijol 6.5: Sbaglia poco e niente. Sventa pericoli e sfiora la rete con un colpo di testa dalla bandierina.

Sbaglia poco e niente. Sventa pericoli e sfiora la rete con un colpo di testa dalla bandierina. Samardzic 6.5: Non delude le aspettative, quando si accende è un pericolo. Bene in fase offensiva ma anche in quella difensiva.

Non delude le aspettative, quando si accende è un pericolo. Bene in fase offensiva ma anche in quella difensiva. Lucca 5: Si è proposto bene sulla palla che è passata sugli sviluppi del corner, poi spreca anche sul colpo di tacco di Samardzic. Avrebbe dovuto far meglio.

Si è proposto bene sulla palla che è passata sugli sviluppi del corner, poi spreca anche sul colpo di tacco di Samardzic. Avrebbe dovuto far meglio. Pereyra 5.5: Non si vede molto. Risponde presente solo nella ripresa con un gol che però viene annullato per fuorigioco.

Il tabellino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal (38′ st Suslov); Serdar (38′ st Duda), Dani Silva (14′ st Bonazzoli); Mitrovic (14′ st Swiderski), Folorunsho, Lazovic (32′ st Vinagre); Noslin. A disp. Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchou, Cisse, Corradi. All. Baroni.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (35′ st Joao Ferreira), Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca (46′ st Isaac). A disp. Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura. All. Cioffi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: Ammoniti: Serdar, Cabal, Walace, Samardzic. Angoli: 10-6 per il Verona. Recupero: 0′ pt; 3′ st.