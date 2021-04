Serie A, Atalanta-Udinese: probabili formazioni

Sabato alle 15.00 calcio d’inizio tra Atalanta e Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo.

I nerazzurri tornano in campo dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. Ancora assente Hateboer – serviranno almeno venti giorni per il recupero -, ma Gasperini recupera Gosens: l’esterno tedesco andrà a completare il centrocampo insieme a Maehle, De Roon e Freuler. In difesa Toloi, Romero e Djimsiti andranno a protezione di Gollini, mentre in attacco Pessina si piazzerà alle spalle di Muriel e Zapata.

Le partite internazionali non hanno tolto molti elementi all’Udinese, con Luca Gotti che può proporre contro l’Atalanta la formazione tipo, con però i soliti ballottaggi. In difesa basse probabilità che De Maio e Samir possano partire titolari, Zeegelaar è in vantaggio su Ouwejan a centrocampo, mentre Gotti deve verificare le condizioni di Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Llorente.

OMNISPORT | 02-04-2021 10:58