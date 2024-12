Bologna-Fiorentina 1-0 pagelle: Odgaard decisivo, disastro Ranieri. Esultanza pazza di Italiano nel finale

Top e flop della gara: Odgaard, Freuler e Castro sono i migliori del match; Kean non va oltre il gol annullato per fuorigioco. Ranieri il peggiore

Crollano i Viola. Dopo 8 successi consecutivi in Serie A e la super goleada della Fiorentina in Europa, Italiano fa lo sgambetto proprio alla sua ex squadra: vince il Bologna con un gol di Odgaard e sale al settimo posto. In avvio Kean segna al 19′ ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Primo tempo anonimo ma gara che si scalda nella ripresa: trova subito un palo il Bologna con Castro, poi al 59′ arriva il vantaggio grazie ad un contropiede micidiale. Odgaard si inserisce in area, sul secondo palo, e sfrutta una deviazione di Freuler per trafiggere De Gea, autore comunque per tutta la gara di moltissimi salvataggi. Gli emiliani non si fermano e producono in rapida successione altre due occasioni per raddoppiare, ma invano: prima con Holm e poi di nuovo con Odgaard. il Bologna agguanta il 7° posto in classifica con 25 punti e festeggia con il suo allenatore Italiano che al termine della gara si lascia andare ad una esultanza liberatoria ed incontrollabile; la Fiorentina invece resta al 4° posto a quota 31.

Bologna-Fiorentina, la chiave tattica della partita

Italiano schiera il Bologna con il solito 4-2-3-1: gioca Dominguez sulla trequarti con Odgaard e Ndoye a supporto di Castro. In mediana Freuler e Pobega, in difesa gioca Holm a sinistra con De Silvestri a destra. In porta Skorupski.

Anche la Fiorentina non cambia assetto tattico e si mette a specchio con gli avversari: Gudmundsson torna titolare con Beltran e Colpani alle spalle di Kean. Giocano Dodò e Gosens sulle corsie laterali difensive con Ranieri e Comuzzo nel mezzo.

Entrambe le squadre giocano sfruttando prevalentemente le corsie laterali e preferiscono non scoprire le vie centrali. Nel secondo tempo il Bologna attende nella propria metà campo i Viola e riparte in contropiede aprendo il gioco sulle corsie esterne per poi tentare il cross verso il centro.

Bologna-Fiorentina, assente Palladino per lutto

Lutto per Raffaele Palladino per la scomparsa della madre Rosa. A poche ore dalla sfida tra Bologna e Fiorentina, è arrivato il comunicato del club viola che esprime la sua vicinanza e le sue condoglianze al tecnico: “Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa”.

L’allenatore, infatti, non era in panchina al Dall’Ara: al suo posto il vice, Stefano Citterio.

Bologna-Fiorentina, Italiano riabbraccia la sua ex panchina

Vincenzo Italiano non dimentica il suo recente passato alla Fiorentina. Nei minuti antecedenti alla sfida, il tecnico della compagine rossoblù, da ex della gara, ha salutato con calore molti componenti della panchina Viola: su tutti Terracciano, Mandragora, Quarta, Kouame, Sottil e Parisi.

I top e flop del Bologna

Odgaard 7. Nel secondo tempo si sposta sul lato di Dodò e cambia la gara con la rete dell’1-0 e con i movimenti in fase offensiva all’interno dell’area avversaria. Sfiora la rete del raddoppio pochi minuti dopo.

Nel secondo tempo si sposta sul lato di Dodò e cambia la gara con la rete dell’1-0 e con i movimenti in fase offensiva all’interno dell’area avversaria. Sfiora la rete del raddoppio pochi minuti dopo. Freuler 6.5. Da una sua deviazione in area, su cross di Dominguez, nasce un’occasione d’oro per Odgaard che la sfrutta per il vantaggio.

Da una sua deviazione in area, su cross di Dominguez, nasce un’occasione d’oro per Odgaard che la sfrutta per il vantaggio. Castro 6.5. Gioca da centravanti. Colpisce un palo a 30 secondi dalla ripresa, su ottimo assist filtrante di Ferguson.

I top e flop della Fiorentina

Kean 6. Trova una rete nel primo tempo, poi annullata per fuorigioco. E’ attivo in fase offensiva ma ha poche soluzioni per trovare la rete.

Trova una rete nel primo tempo, poi annullata per fuorigioco. E’ attivo in fase offensiva ma ha poche soluzioni per trovare la rete. Gudmundsson 6. Dopo due mesi di stop per infortunio torna titolare in posizione di trequartista centrale: abile in fase di costruzione di gioco con il 94% di passaggi riusciti, non brilla negli uno contro uno e nei dribbling.

Dopo due mesi di stop per infortunio torna titolare in posizione di trequartista centrale: abile in fase di costruzione di gioco con il 94% di passaggi riusciti, non brilla negli uno contro uno e nei dribbling. Dodò 5. Non chiude lo spazio in area su Odgaard: si fa anticipare dal centrocampista danese che trova la rete dell’1-0.

Non chiude lo spazio in area su Odgaard: si fa anticipare dal centrocampista danese che trova la rete dell’1-0. Ranieri 5. Non marca stretto Freuler e gli consente di indirizzare il pallone verso Odgaard nell’azione del vantaggio avversario.

