Serie A, Bologna: i convocati di Thiago Motta per la sfida alla Sampdoria

Il tecnico rossoblù chiama 21 giocatori. Dalla lista manca lo squalificato Arnautovic

17-02-2023 18:02

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida alla Sampdoria in programma domani, sabato 18 febbraio alle 15 allo stadio “Luigi Ferraris di Genova. Dalla lista, com’è noto, manca il riferimento offensivo Marko Arnautovic, squalificato. Probabile che l’allenatore italo brasiliano possa optare per una soluzione Roberto Soriano “falso nueve”.

PORTIERE: Bardi, Ravaglia, Skorupski. DINFENSORI: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumì, Lykogiannis, Posch, Sosa. CENTROCAMPISTI: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano. ATTACCANTI: Barrow, Orsolini, Raimondo.