Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Milan, orario e formazioni

Felsinei e rossoneri tornano in campo per il recupero della nona di A, sfida cruciale per entrambe le squadre. Le possibili scelte dei due tecnici

Sfida cruciale al Dall’Ara. Questa sera andrà in scena il recupero della nona giornata tra Bologna e Milan, entrambe appaiate a quota 41 punti in classifica. La gara mette in palio punti pesantissimi per entrambe, dato che una vittoria significherebbe tornare in corsa per un posto in zona Champions. Obiettivo fondamentale soprattutto per la squadra di Conceicao, che non può permettersi ulteriori passi falsi.

Come arrivano le due squadre

Sia il Bologna che il Milan arrivano alla sfida dopo una sconfitta. I felsinei, nell’ultimo turno, hanno ceduto nel derby emiliano contro il Parma, battuti dalle reti di Bonny e Sohm, interrompendo così una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi in campionato. Quella contro la squadra di Chivu è stata la quarta sconfitta in Serie A per la formazione di Vincenzo Italiano.

Dall’altra parte, la squadra di Conceição sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, segnata dall’eliminazione dalla Champions League e da una discontinuità di risultati in campionato. Nell’ultima giornata, i rossoneri sono caduti contro il Torino in una gara caratterizzata da troppi errori, complicando ulteriormente la corsa verso l’Europa. Il match contro il Bologna diventa dunque cruciale per rilanciare le ambizioni e tenere vivo l’obiettivo Champions, considerando anche che quest’anno ottenere un quinto posto utile per l’Europa che conta sarà più difficile.

Dove vedere Bologna-Milan

La sfida tra Bologna e Milan valida per il recupero della nona giornata andrà in scena stasera giovedì 27 febbraio al Dall'Ara. La gara si potrà vedere su Dazn. Non sarà possibile seguire la sfida in chiaro.

Partita: Bologna-Milan

Bologna-Milan Data: giovedì 27 febbraio 2025

giovedì 27 febbraio 2025 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

DAZN (abbonati qui a Dazn)

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano potrebbe affidarsi al 4-3-3, con Skorupski tra i pali e una linea difensiva formata da Calabria e Miranda sugli esterni, mentre al centro spazio alla coppia Beukema-Lucumì. In mediana, possibile chance per Pobega e Ferguson con Freuler. In attacco, spazio a Orsolini, Dominguez e Castro.

Sul fronte rossonero, ancora indisponibile Walker. Tra i pali ci sarà Maignan, protetto da una difesa composta da Jimenez, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. In mezzo al campo, Fofana e Reijnders formeranno la cerniera centrale, con Pulisic, Joao Felix e Leao a muoversi sulla trequarti alle spalle di Gimenez, unica punta.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.