Parma-Bologna 2-0, pagelle e moviola: Chivu, festa con rigorino e Sohm, Italiano più fumo che arrosto ma lamenta tre rigori negati

Debutto vincente del tecnico rumeno sulla panchina dei ducali, decide Bonny dagli 11 metri. Non convince del tutto la prova dell’arbitro Abisso

Un rigorino concesso dal sempre incerto Abisso e realizzato da Bonny ed un gol in contropiede di Sohm nel finale fanno brindare Chivu. Felice la prima del neo-tecnico dei crociati (al debutto in A) che ha preso il posto dell’esonerato Pecchia, il suo è un altro Parma: né meglio né peggio per ora ma sicuramente diverso. Meno barocco, meno bello a vedersi ma più attento in difesa e più concreto. Si perde per strada invece Italiano che ha rischiato pochissimo e creato di più ma si ritrova con un pugno di mosche in mano. Prima sconfitta nel 2025 per il Bologna, primo successo dell’anno per il Parma.

Il monologo del Bologna, che nella prima mezzora tiene sotto assedio i cugini con una manovra avvolgente e alternata – da destra a sinistra – che aveva prodotto tre-quattro occasioni sia pur non nitide – ad interrompere l’inerzia del match è un “rigorino” che Abisso vede e fischia per un mani di Beukema su tiro di Bonny: forti dubbi sulla decisione ma per i ducali il gol dal dischetto dello stesso Bonny è oro colato da difendere con i denti. Cosa che accade nella ripresa, complice anche un calo fisico dei rossoblù che fanno molto possesso ma più fumo che arrosto. Il Parma non si rende quasi mai pericoloso, i rossoblù ci provano ma senza troppe idee e quando a 10’ dalla fine Sohm chiude in bellezza un contropiede azionato da Man non c’è più storia.

Top e flop Parma

Valenti 5,5 . Volenteroso ma falloso, alcune incertezze rischiano di procurare guai seri.

. Volenteroso ma falloso, alcune incertezze rischiano di procurare guai seri. Sohm 6.5. Chiude la partita segnando la rete del 2-0 con abilità e freddezza.

Chiude la partita segnando la rete del 2-0 con abilità e freddezza. Bernabé sv . Sfortunatissimo: dopo soli 5′ esce per un problema muscolare e ricomincia il calvario che sembrava terminato

. Sfortunatissimo: dopo soli 5′ esce per un problema muscolare e ricomincia il calvario che sembrava terminato Bonny 6. Chivu lo preferisce a Mann ma non ottiene sempre i risultati sperati. Ha il merito di essersi procurato il rigore che poi ha segnato, interrompendo un digiuno di 105 giorni

Chivu lo preferisce a Mann ma non ottiene sempre i risultati sperati. Ha il merito di essersi procurato il rigore che poi ha segnato, interrompendo un digiuno di 105 giorni Cancellieri 5.5. Schierato insolitamente a destra alterna cose buone ad altre da dimenticare.

Top e flop Bologna

Calabria 6. Grintoso e attento, un po’ irruento a volte ma dalle sue parti si passa raramente.

Grintoso e attento, un po’ irruento a volte ma dalle sue parti si passa raramente. Beukema 5.5 . Poco fortunato sul rigore procurato, più distratto in altre circostanze.

. Poco fortunato sul rigore procurato, più distratto in altre circostanze. Ndoye 6.5 . Una spina nel fianco con le scorribande sulla destra.

. Una spina nel fianco con le scorribande sulla destra. Castro 6. Lampi di classe, si conferma il più talentuoso.

Chi è l’arbitro Abisso

Il palermitano Abisso, la scelta per Parma-Bologna, era reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Vediamo come se l’è cavata al Tardini il fischietto siciliano.

I precedenti di Abisso con Parma e Bologna

Quindici i precedenti con i rossoblù (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), tredici con i ducali (una sola vittoria, 4 pari e ben 8 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e C.Rossi con Feliciani IV uomo, Marini al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Almqvist, Cancellieri, Calabria

Parma-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ Abisso ritiene da rigore un mani di Beukema su girata di Bonny: inutili le proteste, il Var non interviene e lo stesso Bonny realizza dal dischetto. Al 43’ Castro va giù in area dopo contatto con Estevez ma per Abisso non c’è niente: “Ho visto io”, dice chiaramente. Il primo giallo al 47’ ed è per Almqvist, reo di aver commesso un fallo su Freuler. Al 50’ ammonito Cancellieri per un intervento con i tacchetti sul polpaccio di Miranda. Al 53’ contrasto in area tra Castro e Valenti, altro rigore chiesto dal Bologna ma Abisso lascia correre. Al 68’ giallo per Calabria. Al 74′ Ndoye fora la difesa con il filtrante per Lykogiannis verso il fondo dal lato sinistro. Il terzino greco mette in mezzo ma Orsolini va a terra e chiede invano un rigore, poi Castro in rovesciata non vede la porta. Parma-Bologna finisce 2-0.