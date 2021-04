Serie A, Bologna-Torino: le probabili formazioni

La 32ª giornata di Serie A mette di fronte Bologna e Torino, squadre in corsa per la salvezza ma in situazioni di classifica molto diverse (felsinei vicini al traguardo, granata in piena bagarre).

La formazione di Mihajlovic è reduce dalla bella vittoria per 4-1 contro lo Spezia . Questo successo casalingo colloca i rosoblù a 37 punti, con ben 12 lunghezze di margine sul terz’ultimo posto occupato dal Cagliari. Torino in grande forma e galvanizzato dal 3-1 ottenuto in casa contro la Roma . Un successo che, sommato al precedente contro l’Udinese, porta i granata a raggiungere Fiorentina e Benevento a quota 30 punti.

Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic rischia di non essere ancora a disposizione Tomiyasu a causa dei recenti problemi fisici. A destra potrebbe giocare Mbaye più di De Silvestri, mentre in mediana si giocano una maglia Dominguez e Svanberg.

Considerando le risposte molto positive avute contro la Roma, Nicola non dovrebbe modificare di molto lo schieramento mandato in campo nel turno precedente. In avanti Zaza e Sanabria, entrambi in goal contro i giallorossi, possono giocare accanto a Belotti, ma il paraguaiano è favorito.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

OMNISPORT | 20-04-2021 09:37