Serie A, Bologna - Verona: probabili formazioni

Allo stadio Dall’Ara di Bologna, va in scena il primo anticipo del sabato del campionato di serie A. Alle ore 15.00 calcio d’inizio tra Bologna e Verona.

Rossoblu che ospitano il Verona in crisi da vittorie. I tre punti non si vedono dallo scorso 29 novembre, e dopo cinque pareggi di fila, è arrivata anche una cocente sconfitta contro il Genoa. Mihajlovic dovrà trovare il bandolo della matassa per tirare fuori i suoi da questa difficile situazione, che anche in classifica inizia a preoccupare essendo a soli 5 punti dalla zona retrocessione.

Trova un po’ di continuità nei risultati un Verona parso abbastanza solido: contro il Crotone è arrivato il terzo risultato positivo consecutivo. Due vittorie, due pareggi ed una sconfitta, questo è lo storico delle ultime cinque partite dei gialloblu, ed è davvero un bello score.

PROBABILI FORMAZIONI:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

OMNISPORT | 15-01-2021 11:02