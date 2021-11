Serie A, Cagliari: al via l'epurazione di Mazzarri

09-11-2021 14:08

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione all’interno dello spogliatoio del Cagliari. Molti giocatori in bilico, e secondo la Rosea il tecnico Walter Mazzarri sarebbe pronto a dare il via ad una vera e propria epurazione, per allontanare i giocatori che non credono già più nella salvezza.

Diego Farias è già fuori dal progetto e come anticipato a breve rescinderà il proprio contratto con i sardi. Oltre a lui, anche l’uruguaiano Caceres e Kevin Strootman alle prese con troppi guai fisici, sembrano essere sulla lista dei partenti. Walukiewicz vuole andarsene da tempo ed infatti non gioca dal 26 settembre. In ultimo, anche Nandez potrebbe lasciare a gennaio, dato che in estate aveva fatto il diavolo a quattro per essere ceduto.

OMNISPORT