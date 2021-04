Serie A: Cagliari-Verona, le probabili formazioni

Cagliari-Verona, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15.

Semplici per cercare di scardinare la retroguardia veneta proporrà nuovamente Pavoletti insieme a Joao Pedro in attacco mentre Simeone partirà dalla panchina. A centrocampo Nandez e Lykogiannis saranno gli esterni del 3-5-2 rossoblù, mentre Duncan, Marin e Nainggolan gli interni. Davanti a Cragno spazio per Rugani, Godin e Walukiewicz, mentre è sempre in dubbio Ceppitelli.

Juric risponde con il consueto 3-4-2-1 in cui Lasagna sarà supportato da Zaccagni e Barak. Lazovic e Faraoni larghi, in mezzo Veloso e Tameze. In porta ci sarà Silvestri, difeso da Ceccherini, Magnani e Lovato. Rientra Colley, out Kalinic. Non c’è Günter, squalificato e non è disponibile Dawidowicz.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

OMNISPORT | 02-04-2021 11:27