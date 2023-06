Serie A, Carnevali del Sassuolo su Frattesi: “L’accordo va chiuso a tre”

Il dirigente del Sassuolo a margine dell’assemblea di Lega, come raccolto da Tuttomercatoweb: “Non abbiamo intenzione di fare in questo momento accordi con nessuna società”

16-06-2023 14:24

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, a margine dell’intervento dell’assemblea di Lega a Milano, ha detto la sua e dato degli aggiornamenti riguardo al futuro di Frattesi. Come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, il dirigente nero verde ha dichiarato: “Valuteremo un po’ ma a questo punto le decisioni devono essere prese in tre non solo dal giocatore. Non abbiamo intenzione di fare in questo momento accordi con nessuna società. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di continuare con grandi giocatori come Frattesi”.

Riguardo l’eventuale prezzo, Carnevali risponde: ”Ci sono delle valutazioni, l’accordo va chiuso a tre, non solo a due. Frattesi ha l’intenzione di rimanere in Italia e cercheremo di accontentarlo”.