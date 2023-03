Serie A, Casini: "Nel 2023 si giocherà il 30 dicembre"

Il presidente della Lega del massimo campionato ha confermato che ci sarà un turno durante le feste di fine anno.

31-03-2023 17:51

La Lega Serie A ha avuto in giornata un’importante assemblea a Milano e al termine il presidente Lorenzo Casini ha fatto il punto della situazione, come quello sul prossimo campionato: “Il calendario è stato approvato all’unanimità. Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c’è la volontà dei tifosi di seguire l’evento anche in quel periodo. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata votata da tutti. Si gioca troppo ed è un dato emerso anche dai calciatori”.

Sul possibile nuovo canale radio della Lega Serie A, Casini ha detto: “La discussione ha portato a decidere di completare l’istruttoria a livello legale e poi tornare in assemblea e decidere”. Poi un commento anche sui diritti tv: “Il bando procede e contiamo entro maggio di avere una linea guida definita. Speriamo di avere anche delle informazioni e delle norme più dettagliate sulla lotta alla pirateria“.