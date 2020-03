Serie A, Champions, Euro 2020: che cosa succede ora al calcio?

L’Italia è zona rossa. Il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha annunciato l’estensione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza Coronavirus all’intero Paese. Lo sport si ferma completamente, compreso il calcio, come lo stesso Coni ha indicato nel pomeriggio: “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive. Anche il calcio. I tifosi ne prendano atto”.

Conte ha formalizzato la decisione con queste parole: “Abbiamo adottato una nuova decisione come Governo, su un presupposto: siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, lo sto provando io stesso. Capisco le famiglie, i giovani che vanno nei centri commerciali, a riempire i bar, a fare l’aperitivo. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo potranno essere modificate e adattate alle nostre esigenze”.

E’ di pochi minuti fa, la notizie della decisione di far giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse. La decisione è stata presa durante l’incontro tenutosi questa mattina presso la sede del Dipartimento di Salut della Generalitat de Catalunya. Presente anche Gerard Figueras, Segretario Generale dello Sport, che ha confermato ai media.

Ad alcune domande in merito al futuro prossimo di campionato, Champions, Europa League si è già in grado di rispondere. Ma c’è ancora molto da capire: che ne sarà, ad esempio, di Euro 2020?

1. Che cosa succede adesso al campionato?

I turni di campionato saranno rinviati (l’ultimo weekend di marzo era prevista la sosta per le amichevoli della Nazionale, a rischio). Il CF dovrà dare risposte più specifiche.

2. Promozioni, retrocessioni, scudetto. Cosa cambia?

A modo suo, Lotito e la Lazio attraverso le parole di Arturo Diaconale hanno sollevato il problema: titolo, promosioni e retrocessioni come verranno gestite? Nel consiglio federale di oggi si potrebbe affrontare il tema con un ventaglio di ipotesi che contempla anche la non assegnazione dello scudetto.

3. Champions: qual è oggi la situazione?

Per l’Uefa, Champions ed Europa League vanno avanti, tra stadi aperti e chiusi. Si può ricorrere, all’occorrenza, a gare in campo neutro e su questo aspetto decidono gli esecutivi dei singoli Paesi. Barcellona-Napoli si disputerà a porte chiuse, ad esempio.

4. Euro 2020 si disputerà regolarmente?

La Uefa sta subendo pressioni per prendere in considerazione delle alternative e una delle ipotesi più caldeggiate, anche dall’Italia, sarebbe quella del rinvio.

5. I giocatori possono allenarsi?

Sì, potranno allenarsi in attesa. Perché il nuovo Dpcm di ieri sera non toglierà agli “atleti professionisti” la possibilità di andare avanti con l’attività ovviamente senza competizioni (tranne quelle europee a porte chiuse).

6. Che cosa accade ai diritti tv del calcio?

Al momento non ci sono risposte sulla situazione dei diritti tv dopo le stop alle prossime tre giornate. Sui diritti 2021-24 durante l’assemblea di Lega e si discuterà anche di questi aspetti.

VIRGILIO SPORT | 10-03-2020 10:59