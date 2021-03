Serie A, Crotone-Torino: Davide Nicola sceglie i convocati

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta di Crotone nella giornata di domani. Il Torino è imbattuto in trasferta contro il Crotone in Serie A, grazie a un successo e un pareggio, segnando esattamente due reti in entrambe le sfide. Tra gli assenti in casa granata fuori Belotti, Bremer, Nkoulou, Singo e Linetty.

Questa la lista ufficiale:

Portieri: Milinkovic-savic, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Greco (Numero Di Maglia 91), Horvath, Kryeziu, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

OMNISPORT | 06-03-2021 19:45