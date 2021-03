Serie A, Crotone-Torino: le formazioni ufficiali

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Crotone-Torino, che andrà in scena oggi alle 15:00 allo Scida di Crotone. Due vittorie e tre pareggi per il Torino contro il Crotone in Serie A: dal 2015/16 la squadra rossoblù è quella affrontata più volte dai granata tra quelle contro cui non hanno mai perso.

Per i calabresi la sfida sa tanto di ultima spiaggia quantomeno per alimentare il sogno salvezza; i granata tornano in campo dopo due partite saltate a causa del focolaio Covid.

Ecco le scelte dei due allenatori Davide Nicola e Serse Cosmi:

CROTONE – Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Ounas.

TORINO – Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Bonazzoli.

OMNISPORT | 07-03-2021 14:26