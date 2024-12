Serie A, dall'Inter al Milan la classifica dei debiti delle big: il totale è 3,2 miliardi di euro

I conti in tasca dopo la pubblicazione dei bilanci: l'Inter il club con l'indebitamento maggiore, seguita da Juve e Roma. In cosa eccelle il Napoli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Andando a fare i conti in tasca alle big della Serie A, si scopre che Inter e Juventus sono le due squadre con l’indebitamento maggiore. È lo scenario emerso dopo che tutti i club di punta del torneo italiano che partecipano alle competizioni europee più il Napoli hanno comunicato le cifre dell’esercizio economico chiuso al 30 giugno 2024.

Serie A, i debiti delle big: Inter in testa

La squadra con l’indebitamento lordo maggiore resta l’Inter, con 734,8 milioni di euro. A seguire c’è la Juventus con 638,9 milioni. Per entrambe si tratta di dati in lieve calo rispetto al 30 giugno 2023. Come riferisce Calcio e Finanza, per i nerazzurri sono scesi i debiti verso i soci, mentre, per quanto riguarda la situazione dei bianconeri, l’indebitamento finanziario si è ridotto in virtù del rimborso del bond da 175 milioni attraverso le risorse frutto dell’aumento di capitale.

Sul gradino più basso del podio ecco la Roma, che ha un indebitamento lordo di 636,3 milioni, di cui 309 verso la proprietà dei Friedkin. Quindi troviamo Milan (324 milioni), Lazio (282,7), Napoli (242,5), Atalanta (181,1), Bologna (140,1) e Fiorentina (65,3).

La voce in cui eccelle il Napoli di De Laurentiis

In merito alla posizione finanziaria netta, ovvero la differenza tra la somma dei debiti finanziari e le attività liquide, molto positiva è la posizione del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che spicca per la sua alta liquidità al 30 giugno 2024.

Al contrario, i club messi peggio sono ancora una volta Inter, Juventus e Roma, questo per via dei bond e delle fonti di finanziamento a debito per cui hanno optato nelle ultime annate.

Posizione finanziaria netta, la classifica

Inter: -277,106 milioni di euro

Juventus: – 242,839 milioni di euro

Roma: -139,385 milioni di euro

Milan: -59,682 milioni di euro

Lazio: -38,117 milioni di euro

Bologna: -10,737 milioni di euro

Fiorentina: 22,291 milioni di euro

Atalanta: 27,307 milioni di euro

Napoli: 159,967 milioni di euro

La situazione della Serie A: il debito totale

Dai bilanci pubblicati si evince che in totale l’indebitamento dei top club della Serie A, relativo alla stagione 2023/24, ammonta a circa 3,2 miliardi di euro. I dati risultano essere in miglioramento, senza però considerare i debiti verso i rispettivi maggiori azionisti.

Nel dettaglio, si è registrato un calo del 4,6%, dal momento che a giugno del 2023 il debito era stimato in 3,4 miliardi di euro.