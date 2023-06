Serie A, Dan Friedkin ai tifosi della Roma: “Mou? È un grande uomo”

A margine dell’esibizione da pilota nel corso dei festeggiamenti per i cento anni dell'Aeronautica Militare, il numero uno giallorosso Dan Friedkin si è fermato per diverso tempo con i tifosi della Roma

18-06-2023 20:59

Il futuro del tecnico della Roma rimane sempre incerto. Il portoghese Josè Mourinho potrebbe lasciare il club giallorosso ed andare a sedersi su un’altra panchina europea.

Come riporta però Tuttomercatoweb, a margine dell’esibizione da pilota nel corso dei festeggiamenti per i cento anni dell’Aeronautica Militare, il numero uno giallorosso Dan Friedkin si è fermato per diverso tempo con i tifosi della Roma e – dopo le foto e le strette di mano di rito – ha rilasciato qualche breve dichiarazione su Mourinho. Secondo quanto rivelato da il Corriere dello Sport, il dirigente americano avrebbe parlato di Mou i questi termini: “È un grande uomo e un ottimo tecnico”.