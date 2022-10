02-10-2022 17:31

Sono state tre le gare del pomeriggio domenicale della Serie A. Il Sassuolo ha passeggiato sulla Salernitana, trionfando 5-0: in gol Laurienté, Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e Antiste. Pareggio invece tra Lecce e Cremonese: alla rete di Ciofani ha risposto Strefezza.

Grande successo in trasferta invece per il Monza, che batte la Sampdoria 3-0: Pessina, Caprari e Sensi, per un successo firmato da tre giocatori azzurri.