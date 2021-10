Serie A, duello Milan-Inter per un giovanissimo talento argentino

Con la Serie A in pausa per le gare delle nazionali, è l’occasione perfetta per gli uomini di mercato per organizzare le idee in vista del calciomercato di gennaio, appuntamento che sembra ormai sempre più vicino. Per quanto riguarda le nostre big potremmo assistere ad un bellissimo duello di mercato. Come riporta lo spagnolo Olè, infatti, Inter e Milan si sarebbero interessate a Julian Alvarez, attaccante classe 2001 de River Plate.

Giovanissimo attaccante con a referto già nove gol da marzo ad adesso nel campionato argentino, compresi due nel Superclassico col Boca Juniors, è in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e sembra pronto per fare il grande salto verso le grandi squadre d’Europa. Grandi squadre che infatti si sono già accorte di lui, come ha fatto anche il CT della Seleccion Scaloni. Anche molte squadre di Bundesliga, Premier League e Liga spagnola hanno già messo gli occhi addosso sul giovane gioiellino del River Plate, la cui valutazione è però già molto elevata, ovvero non meno di 25 milioni di euro, l’esatto valore della clausola rescissoria.

Ultimamente le due società di Milano non stanno avendo molto successo per quanto riguarda i giovani giocatori provenienti dal Sudamerica. Le esperienze più recenti sono infatti Gabriel Basbosa, detto Gabigol, dalla parte dell‘Inter, giocatore mai esploso in Europa e tornato poi in Brasile, e Lucas Paqueta, brasiliano che si è accasato al Milan ma che non ha mai convinto a pieno, e che ora gioca coi francesi del Lione.

OMNISPORT | 07-10-2021 14:11