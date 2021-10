Milan in pole position per assicurarsi un emergente della Serie B

La rivelazione di questo inizio di stagione calcistica è sicuramente Lorenzo Lucca. Alto più di due metri, cosa non proprio usuale per un attaccante, nato il 10 settembre 2000 a Moncalieri, provincia di Torino, ha esordito quest’anno in Serie B col Pisa e in 7 partite ha messo a segno 6 gol, guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale Under 21.

Il risultato è che ora tutte le big lo vogliono, per intenderci Inter, Juventus e Milan, ma c’è chi era già a conoscenza delle sue qualità. È il caso del direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini, che ha avuto Lucca la stagione scorsa in rosanero nel campionato di Serie C, nel quale ha totalizzato 27 partite e 13 gol, e anche in quella precedente in Serie D. In una lunga intervista a Tuttosport, ripresa anche da calciomercato.com, Castagnini ha una sua netta preferenza sulla squadra nella quale dovrebbe approdare il suo ex gioiello.

“Vi assicuro che nei primi sei mesi a Palermo (nel 2019-2020, ndr) non ha sfiorato il campo – esordisce Castagnini -. L’allenatore (Rosario Pergolizzi, ndr) non lo faceva giocare. Noi, però, credevamo fortemente nel ragazzo e al termine dell’annata in D l’ad Sagramola gli ha fatto un contratto di 4 anni. Sono sincero: a me era sempre piaciuto, ma quando ho iniziato a vederlo in allenamento sono rimasto a bocca aperta“.

“Ho sempre pensato che Lucca fosse un calciatore unico e sono convinto che arriverà in una big – continua il ds rosanero -. Non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. Lucca sterza e riparte. E ha un tiro potente da fermo ‘alla Batistuta’. Soprattutto ha lo spirito giusto: ama allenarsi e in campo, oltre a segnare, si sbatte per aiutare i compagni, un po’ come faceva Mandzukic. Non è né Toni, né Haaland. È Lucca”.

Già quando era al Palermo Lucca era nel mirino della Juventus, ma alla fine è andato al Pisa e ora le cose sono decisamente cambiate: “Avevo parlato di Lucca con alcuni amici dicendo loro: ‘Guardate, ho un giocatore tra le mani che prima o poi scoppia in tutte le sue qualità’. Ma capisco che non fosse facile credermi: in quel momento Lucca non segnava. Di club interessati ce n’erano tanti, non solo la Juventus, ma il Pisa è stato l’unico a volere fortemente Lorenzo”.

“A Giovanni Corrado e al ds Claudio Chiellini (gli uomini di mercato del Pisa, ndr) vanno fatti i complimenti: ora sembra facile, ma loro hanno investito più di 2 milioni per un giocatore di Serie C” precisa Castagnini che poi, alla domanda su quale grande squadra se lo accaparrerà, conclude rispondendo così: “Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan”.

