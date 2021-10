Serie B: Pisa sempre primo, pareggio tra Parma e Spal

Nella giornata di oggi si sono disputati ben sei match di Serie B valevoli per la settima giornata. Domani le ultime tre. Guardando ai risultati, il Pisa si tiene stretto il primo posto in classifica e batte in casa la Reggina 2-0. I toscani si sbloccano dopo sei minuti e c’è lo zampino del “solito” Lucca, che scarica sulla destra per Birindelli, il cross del terzino pisano viene deviato da Cionek e finisce in rete. Nel secondo tempo il Pisa la chiude grazie ad un rigore di Lucca.

L’Alessandria batte il Cosenza per 1-0 e trova la prima vittoria in Serie B dopo 46 anni dall’ultima volta. Il gol è di Di Gennaro, che di sinistro la gira in porta e batte Vigorito. 2-0 il risultato della sfida Cremonese-Ternana. Sono i lombardi a passare in vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo: è Zanimacchia, con un destro potente da fuori area che finisce dritto all’incrocio, ad aprire le marcature su assist di Fagioli. Il raddoppio porta la firma di Di Carmine.

Partita pirotecnica quella tra Crotone e Ascoli, finita 2-2, con Bidaoui che al 94′ insacca l’ultimo pallone della partita e pareggia i conti in mischia su calcio d’angolo. Di Canestrelli all’8′ e al 20′ e di Dionisi al 26′ gli altri gol. Frosinone-Cittadella finisce 0-1 per i veneti. Il Cittadella passa in vantaggio alla prima occasione del secondo tempo: palla in profondità di Antonucci, Okwonkwo se la porta sul sinistro e batte Ravaglia con una conclusione a incrociare.

Nell’ultima sfida della giornata, quella tra Spal e Parma, il risultato si fissa sul 2-2. Tutino la sblocca al 27′, al 68’ il raddoppio con Franco Vazquez, lesto ad arrivare per primo su un cross dalla destra di Delprato. Al minuto 82′ la Spal pareggia con una palla sporca su punizione, Buffon non perfetto; al 91’ Colombo la pareggia con un perfetto sinistro a giro da fuori area su suggerimento di Seck.

