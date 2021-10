Juventus, tifosi innamorati dell'alternativa a Vlahovic

Le parole di Rocco Commisso sul possibile addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina hanno scatenato i tifosi della Juventus, che sognano l’arrivo del serbo in bianconero: l’attaccante della Viola è ritenuto da molti il compagno ideale per Federico Chiesa.

Lucca l’alternativa a Vlahovic

Accanto a quello di Vlahovic, però, c’è un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri, soprattutto di quelli che vorrebbero vedere una Juve con un blocco italiano più numeroso.

Si tratta di Lorenzo Lucca, 21 anni, attaccante rivelazione del campionato di serie B con il Pisa: scuola Torino, Lucca è stato prelevato in estate dal Palermo ed è esploso nel campionato cadetto, segnando 6 gol e servendo un assist nelle 7 gare fin qui disputate. È un centravanti atipico: ai 201 cm di altezza, infatti, corrisponde una qualità tecnica inusuale per giocatori di quella stazza. Non a caso lo stesso Lucca ha affermato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic come modello in campo.

Gli juventini innamorati del giovane talento del Pisa

L’idea di vederlo in bianconero piace a molti tifosi della Juventus, che premono affinché la dirigenza concluda l’affare nella sessione invernale del calciomercato. “A gennaio voglio un attacco con Dybala, Morata, Kean, Kaio Jorge e Lucca – scrive su Twitter Bread – a Vlahovic penseremo l’anno prossimo”.

Gianfry è ottimista: “Lucca è già della Juve… o diciamo meglio se lo può fare scappare solo la Juventus”. “Qui si inizia a salire sul carro di Lorenzo Lucca, chi è con me?”, domanda Ste G. “Vedere Lucca alla Juventus sarebbe figo. È un bell’attaccante”, commenta Marco.

PaTos, invece, ricorda che la Juve potrebbe avere una corsia preferenziale per Lucca: “Ma magari lo prendessimo. E visto che il fratello di Chiellini lavora al Pisa…”. J-TL, infine, spiega che arrivare al giocatore del Pisa completerebbe il processo di “re-italianizzazione” della Juventus: “Prima Federico Chiesa, poi Manuel Locatelli: adesso serve Lucca. La Juventus deve ripartire dai talenti italiani, ne abbiamo abbastanza dei mercenari”.

SPORTEVAI | 06-10-2021 10:39