Milan e Inter in ansia: quanti giocatori a rischio parametro zero

Saranno settimane di fuoco per Milan e Inter, non solo per i tanti e cruciali appuntamenti che attendono i due club in campo. C’è da sistemare diverse situazioni di mercato spinose.

Entrambe le società devono fare i conti con molti giocatori che vanno a scadenza di contratto al termine della stagione in corso. Poche le trattativa di rinnovo già a buon punto.

In casa Inter, in attesa di novità sul fronte Lautaro Martinez, si vuole blindare, il prima possibile Marcelo Brozovic. L’entourage del croato chiede un ingaggio da top player (ora guadagna 3,5 milioni di euro netti all’anno).

Da capire anche il futuro di Ivan Perisic, altro giocatore che concluderà il suo contratto con l’Inter a giugno. Il suo stipendio è elevato: cinque milioni di euro e non è più giovanissimo (32 anni).

Ci sono poi le questioni legate ad Arturo Vidal, Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Matias Vecino, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Per alcuni di loro, il rinnovo non pare una possibilità concreta.

Tanti nodi da sciogliere anche in casa Milan, a partire da Franck Kessié. La telenovela con protagonista l’ivoriano è ben lontana dalla conclusione anche se il suo addio pare certo.

Il Diavolo non vuole però rischiare di perdere Simon Kjaer, elemento fondamentale per i rossoneri. Al momento, non è chiaro cosa faranno Alessio Romagnoli e Andrea Conti, anche loro a scadenza. Ci sarebbe poi Zlatan Ibrahimovic ma lo svedese decide personalmente il proprio futuro.

