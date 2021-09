Mercato Inter: Ivan Perisic verso l'addio, c'è già il sostituto

L’avventura di Ivan Perisic all’Inter sembra essere arrivata al capolinea. Almeno così riporta Sport Mediaset. Il 32enne esterno croato, che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta alternando con Federico Dimarco sulla fascia sinistra, è in scadenza di contratto il prossimo giugno, ed è molto probabile che non gli verrà rinnovato dalla dirigenza, pertanto sarà libero di legarsi a un’altra squadra.

Al suo posto l’Inter è alla ricerca di un’ala che abbia piedi buoni, sappia destreggiarsi bene con la palla al piede e sia anche in grado di fare gol. Il profilo giusto sembra essere il 27enne tedesco dell’Atalanta Robin Gosens, che è in enorme crescita sia con la Dea che con la sua nazionale, per questo il suo valore si aggira attualmente intorno ai 40 milioni di euro ed è in continuo aumento. Questo, insieme al fatto che il contratto del calciatore con gli orobici scade fino al 2024, sarà il principale problema per i nerazzurri per accaparrarselo.

Perisic è arrivato all’Inter nel 2015 e da allora, a parte la stagione 2019-2020 nella quale fu girato in prestito al Bayern Monaco, ha sempre indossato la maglia nerazzurra, con un totale tra tutte le competizioni di 208 partite e 45 gol. Una volta tornato a Milano perché non riscattato dai bavaresi, Antonio Conte gli ha dato ancora fiducia e Ivan è stato tra i protagonisti della stagione dello scudetto. E lo stesso sta facendo Inzaghi, ma contatti con la società per il rinnovo non ci sono ancora stati, pertanto quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione del croato sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

Guarda tutta la Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT | 14-09-2021 20:38