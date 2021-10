Trovata l’intesa per il rinnovo di Lautaro Martinez (mancano solo alcuni piccoli dettagli prima della classica fumata bianca), l’Inter punta ora a prolungare l’accordo con Brozovic.

Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza al termine della stagione in corso. Dopo la pausa per le nazionali, ci sarà un incontro tra le parti per trovare un accordo. La volontà è di continuare insieme.

OMNISPORT | 06-10-2021 08:07