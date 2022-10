Serie A, Empoli-Atalanta: Formazioni ufficiali

30-10-2022 11:56

Zanetti, allenatore dell’Empoli, passa al 4-3-3 con Vicario tra i pali e la linea difensiva composta da Ebuehi, Luperto, De Winter e Cacace. A centrocampo partono titolari Henderson, Marin e Bandinelli. In attacco a supporto dell’unica punta Mattia Destro giocano Bajrami e Pjaca.

L’Atalanta di Gasperini scende in campo con il 3-4-2-1. In porta torna Musso dopo l’infortunio: Sportiello va in panchina. In difesa partono dal primo minuto Toloi, Demiral e Scalvini. Sulle fasce ci sono Hateboer e Maehle. Con De Roon out per infortunio, a centrocampo giocano Pasalic e Koopmeiners. A supporto dell’unica punta Højlund ci sono Ederson e Lookman.

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. Allenatore: Paolo Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Højlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.