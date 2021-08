Serie A, Empoli-Lazio: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio, prima partita stagionale per le due squadre in Serie A. Grande attesa per la nuova Lazio di Maurizio Sarri, che con gli arrivi di Hysaj e Felipe Anderson spera di riportare la Lazio in Champions, mentre Andreazzoli punta alla salvezza.

Ecco le scelte dei due allenatori:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

OMNISPORT | 21-08-2021 20:06