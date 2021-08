Serie A, Empoli-Lazio: le probabili formazioni

C’è grande attesa per il fischio d’inizio dell’esordio stagionale delle due squadre, con i biancocelesti a caccia della vittoria al Castellani. Sarri contro Andreazzoli: ritorno da ex per il toscano che torna ad allenare dopo l’esperienza alla Juventus. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

Tra le fila dei toscani, molto probabilmente ci sarà il debutto per Cutrone, Stojanovic e Marchizza. Andreazzoli punta sul collaudato 3-5-2 con Mancuso al fianco dell’ex Wolves che torna in Italia per cercare di essere trascinatore e protagonista della salvezza dei biancoblu.

Dall’altra parte, Sarri non rinuncia al suo 4-3-3 con Correa, Immobile e Felipe Anderson in attacco. Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa. Prima ufficiale per il tecnico toscano sulla panchina biancoceleste.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Correa

OMNISPORT | 20-08-2021 10:53