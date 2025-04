Serie A, exploit Napoli e goleada Lazio: risultati 8° giornata e classifica poule scudetto e salvezza

Che cosa è accaduto nei match decisivi in chiave permanenza nel massimo campionato, ok biancocelesti e napoletane in cerca della conferma

Posta la superiorità indiscutibile della Juventus Women fuori da ogni considerazione, dopo la straordinaria stagione archiviata, va comunque definito il quadro generale della situazione giunti all’8ª giornata di post season della Serie A eBay 2024/25.

Vittoria centrale del Napoli sulla Sampdoria in chiave salvezza, goleada della Lazio sul campo del Como: l’egemonia delle azzurre di Sassarini, subentrato in panchina nel corso della stagione, consente di respirare e di salire a 14 punti in classifica ovvero a +4 sull’ultimo posto occupato dalla Samp di Casazza, a quota 10. La permanenza o meno tra le squadre del massimo campionato si chiude qui, in questi ultimi 180 minuti di gioco, anche se la Sampdoria avrà una partita in più per tentare l’impresa del sorpasso.

Serie A, Napoli centra i tre punti

Come si comprende, sarà molto più combattuto e rischioso, l’insieme di questi ultimi match in calendario per le squadre che si stanno giocando la permanenza in Serie A, posta lo Scudetto che è cosa fatta per la Juventus Women, nei modi e nei tempi detti già.

Lo scontro diretto per la salvezza tra Napoli e Sampdoria, intanto nel corso di questa 8° giornata, se lo aggiudicano per 2-1 le napoletane che reagiscono allo svantaggio delle ospiti e vincono in rimonta davanti ai propri tifosi la penultima partita della loro stagione.

Lazio senza limiti

Vince, nell’altra gara in programma della domenica di campionato anche la Lazio, che si impone con un netto 4-0 in casa del Como senza lasciare spazio alle interpretazioni di questa partita.

Al “Ferruccio” di Seregno, il risultato parla chiaro e garantisce alle biancocelesti il primo posto nella mini classifica di poule salvezza a quota 38 punti, a +6 sul Como (32). Una garanzia per le biancocelesti. Appuntamento al 3 e al 4 maggio.

Risultati dell’8ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Fiorentina-Juventus 3-1

(giocata venerdì)

(giocata venerdì) Milan-Inter 1-4 (giocata venerdì)

Riposa: Roma

Poule salvezza

Napoli-Sampdoria 2-1: 10’ Llopis (S), 24’ Giordano (N), 58’ Bellucci (N)

Como-Lazio 0-4 27’: Le Bihan (L), 42’ rig. Le Bihan (L), 49’ Le Bihan (L), 76’ Piemonte (L)

Riposa: Sassuolo

Programma della 9ª giornata della seconda fase

Il calendario recita chiaro: sabato 3 e domenica 4 maggio sono in programma gli incontri della nona giornata di campionato. Di seguito gli incontri programmati:

Poule scudetto

Inter-Fiorentina

Roma-Milan

Poule salvezza

Lazio-Sassuolo

Sampdoria-Como