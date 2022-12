Serie A femminile – Giornata di big match: Inter-Juve, Milan-Roma

02-12-2022 16:36

Weekend ad alto tasso adrenalinico quello che sta per iniziare in serie A femminile.

Ad aprire le danze ci sarà l’anticipo del sabato delle ore 12.30 tra Pomigliano e Sampdoria, delicata sfida in chiave salvezza.

Alle ore 14.30 spazio, invece, ad un classico del calcio italiano ovvero Inter – Juventus con coach Rita Guarino che torna ancora una volta là dove ha scritto la storia. Nello stesso orario da tenere d’occhio Sassuolo – Parma.

Domenica 4 dicembre sarà invece la volta di Como – Fiorentina ma soprattutto di Milan – Roma. La prima della classe si presenta in casa delle rossonere che forti del successo roboante con la Fiorentina, puntano a ridurre il gap con chi le precede in classifica. Nota a margine: non sarà una sfida come le altre per Valentina Giacinti, l’attaccante romanista con un lungo passato tra le fila della squadra milanese.