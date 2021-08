Serie A, Fiorentina: è Pjanic il sogno della Viola

Miralem Pjanic ha il forte desiderio di tornare in Serie A, con la Juventus in pole data la grande stima che il tecnico Allegri nutre nei suoi confronti. Tuttavia non è l’unica soluzione possibile: se l’Inter sta timidamente valutando la situazione, ora anche la Fiorentina sta puntando il mediano bosniaco.

Lo rivela Sportitalia oggi, parlando della volontà di Commisso di regalare ad Italiano un tassello importante per il centrocampo. L’unico problema è l’enorme ingaggio che Mira percepisce al Barcellona, circa 7,5 milioni netti. Eppure l’accordo è possibile spalmando lo stipendio su due o tre stagioni, chiedendo magari un contributo al Barcellona del 30%.

La vera novità però è l’apertura da parte del giocatore al trasferimento a Firenze. Si tratterebbe di una decurtazione sensibile, fermo restando la collaborazione del Barcellona per il pagamento dello stipendio che comunque resterebbe troppo elevato per i viola. Questa soluzione farebbe tutti felici.

OMNISPORT | 23-08-2021 10:15